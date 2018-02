Inbrekers uit tuinhuisje geplukt 23 februari 2018

02u33 0

Twee Albanezen zijn veroordeeld tot 18 maanden cel voor twee inbraken in Zemst. Op 23 november brachten ze een ongewenst bezoekje aan twee woningen. Via het buurtnetwerk kon de politie snel gewaarschuwd worden waarna de twee in een tuinhuisje aangetroffen werden. Tijdens hun strooptocht hadden ze al een gsm, twee halskettingen en een spaarpot buitgemaakt. De rechter achtte het echter niet bewezen dat het om een vereniging van misdadigers ging. Dat had hun advocaat Boris Reynaerts benadrukt. ""De twee beklaagden waren op doorreis naar het Verenigd Koninkrijk. Ze zijn niet naar hier gekomen om te stelen, zoals men in sommige andere dossiers wel eens ziet."





Voor de diefstallen kregen ze wel een straf. (WHW)