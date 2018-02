Inbrekers uit tuinhuisje geplukt 07 februari 2018

Twee Albanezen riskeren 18 maanden cel voor twee inbraken in Zemst. Op 23 november brachten ze een ongewenst bezoek aan twee woningen. Via het buurtinformatienetwerk kon de politie gewaarschuwd worden, waarna de twee in een tuinhuis betrapt werden. Ze hadden al een gsm, twee halskettingen en een spaarpot buitgemaakt. "Een typisch voorbeeld van een rondtrekkende bende", aldus het parket. De verdediging betwist dit. "De twee waren op doorreis naar het Verenigd Koninkrijk. Ze zijn niet naar hier gekomen om te stelen. Ze zitten nu twee maanden in voorhechtenis. Ik vraag dan ook dat alles wat deze twee maanden overschrijdt met uitstel wordt uitgesproken", aldus Boris Reynaerts, die een van hen vertegenwoordigde. Uitspraak op 21 februari. (WHW)