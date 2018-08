Huurfietsen moeten gemeentepersoneel aan het fietsen krijgen 02 augustus 2018

Het schepencollege van Zemst gaat huurfietsen voor haar personeel aanbieden om meer werknemers op de fiets te krijgen. De gemeente neemt de helft van de huurprijs voor haar rekening, de andere helft wordt door het personeel betaald.





De beslissing is weloverwogen en komt er na een bevraging bij het personeel, een onderzoek van mogelijke formules en een proefproject met de provincie Vlaams-Brabant hebben. "We nemen de helft van de huurprijs van de fietsen voor onze rekening, tot een maximum van 35 euro per maand", zegt mobiliteitsschepen Jan Verdoodt (CD&V). "Het personeelslid betaalt de overige huurkosten. Onderhoud, verzekering en pechverhelping zitten in de huurprijs inbegrepen. Het personeelslid van zijn kant engageert zich om minstens de helft van de werkdagen met de fiets te komen werken. De tweewieler kan uiteraard ook buiten het werk gebruikt worden. Het gemeentepersoneel kan kiezen tussen een gewone stadsfiets, een elektrische fiets of een elektrische bakfiets."





Momenteel gebruikt iets meer dan een derde van het gemeentepersoneel regelmatig de fiets voor woon-werkritten. De gemeente hoopt dat aantal te verdubbelen met dit project. De fietsen worden tegen begin volgend jaar verwacht. (RDK)