Hoogstraat maanden dicht door rioleringswerken 23 januari 2018

02u28 0 Zemst De Hoogstraat, die Zemst met Hombeek verbindt, is sinds gisteren afgesloten voor ingrijpende rioleringswerken. De komende maanden wordt er gewerkt tussen de Kleempoelstraat en Bist, en in de Haneweg.

Begin deze maand startte de aanleg van de nieuwe riolering en de wegenis in de Haneweg en het deel van de Hoogstraat tussen de Haneweg en de Kleempoelstraat. Gisteren schoven de werken echter verder op in de Hoogstraat, waardoor de baan tussen Zemst en Hombeek volledig afgesloten werd voor alle verkeer. Ook daar wordt een nieuwe riolering gelegd. Nadien wordt de wegenis er aangepakt. Tijdens fase 2, die eind april start, blijft de Hoogstraat eveneens afgesloten. Wanneer de straat heropent, is nog niet geheel duidelijk. De bedoeling is wel om de weg rond de zomer opnieuw vrij te maken.





Tot dan moet het niet-lokale autoverkeer een omleiding volgen via de Armstraat, Linterpoortenlaan, Spiltstraat, Humbeeksebaan, Boterstraat (Hombeek), Bankstraat (Hombeek), Bedrijvenlaan (Technopolis) en Brusselsesteenweg. Buurtbewoners kunnen de meest geschikte weg kiezen, terwijl fietsers het jaagpad langs de Zenne kunnen gebruiken. De totale werken duren ongeveer vijftien maanden. (RDK)