Hoofdstad zet licht op groen voor proefproject SofAlert Robby Dierickx

27 december 2018

11u32 0 Zemst SofAlert, de dodehoekverklikker die ontwikkeld werd na de dood van de 12-jarige Sofie De Ridder, wordt in Brussel binnenkort door vijftig à honderd proefpersonen getest. Dat heeft de Brusselse ministerraad beslist.

Het waren drie vriendinnen van Sofie De Ridder, het meisje dat eind juni 2016 met haar fiets onder een vrachtwagen belandde op het kruispunt van de Damstraat met de Brusselsesteenweg in Zemst, die voor een schoolproject een dodehoekverklikker ontwikkelden. Uiteindelijk waren het de ouders van Kato, één van die drie meisjes, die begin vorig jaar het bedrijfje Detectin Traffic oprichtten met als doel de droom van hun dochter waar te maken en zo’n alarmsysteem te ontwikkelen. De eerste prototypes van de SofAlert zijn inmiddels klaar en nu toont het Brussels gewest verregaande interesse.

“Vorige week ontvingen we het nieuws dat de Brusselse ministerraad op vraag van staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) het licht op groen zette om in de hoofdstad een proefproject rond SofAlert op te starten”, aldus Els Dauwe van Detectin Traffic. “Vijftig à honderd mensen zullen de dodehoekverklikker testen. We kregen hiervoor vijftig procent subsidies, waardoor we met de steun van onze sponsors en onze eigen kapitaalinbreng een proef in reële omstandigheden kunnen opzetten. Als alles volgens plan verloopt, dan start dit project nog voor komende zomer.”