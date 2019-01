Hevige sneeuwval zorgt slechts voor beperkte hinder sneeuwklassen De Waterleest Robby Dierickx

15 januari 2019

10u51 0 Zemst Ondanks de hevige sneeuwval in Oostenrijk ondervinden de zesdejaars van gemeenteschool De Waterleest in Eppegem momenteel weinig problemen tijdens hun sneeuwklassen. Uit veiligheidsoverwegingen bleven de leerlingen de voorbije dagen wel alleen op de piste achter het hotel in Holzgau skiën. Pas woensdag trekken ze naar de hoger gelegen skipistes.

Het was eind vorige week wat bang afwachten of de zesdejaars van De Waterleest wel konden vertrekken gezien de hevige sneeuwval van de voorbije weken in Oostenrijk, maar zaterdag konden de kinderen uiteindelijk toch de bus op stappen. Ze verblijven deze week in Holzgau, in het westen van Oostenrijk. “In de buurt van het hotel valt de hoeveelheid sneeuw al bij al nog mee”, zegt directeur Luc De Donder, die in nauw contact staat met de leerkrachten ter plaatse. “Uit voorzorg werd wel beslist om momenteel alleen in de buurt van het hotel te skiën. In Warth, de gemeente waar er normaal geskied zou worden, was het weer de voorbije dagen namelijk niet al te best.”

Op de blog van de sneeuwklassen valt te lezen dat er in het dal echter slechts één skipiste geopend is, net diegene vlakbij het hotel. “Van geluk gesproken.” Woensdag zouden de leerlingen wel op de hoger gelegen pistes kunnen skiën. “De weersvooruitzichten zijn voorlopig positief, dus het ziet ernaar uit dat hun skivakantie nu echt kan starten”, besluit de directeur.