Herstellingswerken Humbeeksebaan aan de gang

14 januari 2019

In de Humbeeksebaan tussen de Spiltstraat en de Vekeputtenweg in Zemst wordt momenteel het fietspad hersteld. Een aannemer is er in opdracht van de gemeente gestart met het vervangen van de verzakte betonvakken. Door de herstellingswerken zullen fietsers tijdelijk op de rijweg moeten rijden. Verwacht wordt dat de werken eind deze week klaar zullen zijn, al zullen de weersomstandigheden een bepalende rol spelen.