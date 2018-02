Heidestraat krijgt acht sociale flats 07 februari 2018

In de Heidestraat in Zemst worden de komende maanden acht sociale appartementen gebouwd. Het schepencollege legde eind vorige week de eerste steen van het project. De acht sociale appartementen komen op het bouwperceel aan de Heidestraat tussen de woningen met huisnummers 95 en 122. Eind vorig jaar al startten de voorbereidende werken. Het schepencollege legde eind vorige week dan weer de symbolische eerste steen. Op de gelijkvloerse verdieping komen vier flats en ook op de eerste verdieping is plaats voor vier appartementen. Het gemeentebestuur verwacht dat de werken een jaar in beslag zullen nemen zodat de eerste bewoners er begin volgend jaar hun intrek in kunnen nemen. (RDK)