Heibel over woonwagens op oude camping COALITIEPARTNER N-VA VINDT DAT BURGEMEESTER FOUT SIGNAAL GEEFT DIMITRI BERLANGER

17 augustus 2018

02u26 0 Zemst 25 Franse gezinnen zijn met hun woonwagens neergestreken op de oude camping Baarbeek, ook al kregen ze daar geen toestemming voor. Na overleg mogen ze van burgemeester Bart Coopman (CD&V) blijven tot 28 augustus. Coalitiepartij N-VA, dat een verkeerd signaal vreest, spreekt van een 'zwakke aanpak'.

Maandag zijn een vijfentwintigtal Franse gezinnen met hun woonwagens neergestreken op de terreinen van vzw Heirweg 1. Het gemeentebestuur had eerder de aanvraag van de woonwagenbewoners om daar te mogen staan, nochtans negatief beantwoord. "Ze zijn toch gekomen en hebben het terrein gewoon ingepalmd", legt burgemeester Coopman uit. "De politie is gealarmeerd door de buurtbewoners en heeft hen vriendelijk gevraagd om te vertrekken. Maar dat wilden ze dus niet. Ik ben zelf meteen ter plaatse gegaan en ben met die mensen in discussie gegaan. Ze wilden vier weken blijven, maar uiteindelijk zijn we geland op twee. Ze betalen ook 500 euro aan de vzw voor elektriciteit en water en 500 euro als huur aan de gemeente. Die bedragen zijn al betaald en gelden dan ook als waarborg. Er is een getekende overeenkomst dat ze dan ook effectief zullen vertrekken. Ze garanderen bovendien de terreinen in de oorspronkelijke staat achter te laten."





Zwakke aanpak

Coalitiepartner N-VA betreurt de naar eigen zeggen 'zwakke aanpak' waarbij ze als coalitiepartner helemaal niet werd betrokken. "Wij vinden dat de beslissing van het college 'overruled' werd", zegt eerste schepen Veerle Geerinckx. "De regels zijn er voor iedereen om na te leven en dat moet echt helder worden meegegeven. Zelf waken we ook streng over onze verenigingen die wensen te kamperen. Zij moeten steeds tijdig op voorhand een aanvraag indienen en worden verplicht in orde te zijn met brandveiligheid, aansluitingen, sanitair,... Helaas is er nu anders beslist en we hopen dat dit geen verkeerd signaal geeft voor andere groepen."





Beste oplossing

Burgemeester Bart Coopman wijt de reactie van N-VA aan stijgende verkiezingskoorts. "Er is helemaal geen beslissing 'overruled'. We zijn voor voldongen feiten gesteld waar we ook niet tevreden mee zijn. Maar dit is in de gegeven omstandigheden wel de beste én snelste oplossing voor de gemeente. Een procedure bij de vrederechter om tot een gerechtelijke uitdrijving te komen, kan maanden aanslepen. Die wei heeft momenteel ook geen andere bestemming buiten dat er af en toe Romeinse spektakels georganiseerd worden door de vzw Heirweg 1. Dit zijn ook geen criminelen. Ze zijn hier vroeger al komen kamperen en gingen ervan uit dat dat nu ook kon. We zijn ook niet over één nacht ijs gegaan. Niemand van hen heeft een strafblad en geen enkele naam duikt op in één of andere politiedatabase."