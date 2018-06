Groen heeft met 17-jarige Tycho jongste kandidaat 14 juni 2018

Oppositiepartij Groen heeft al tien namen voor de kieslijst bekendgemaakt. Eerder was al bekend dat Joeri Van den Brande lijsttrekker zou worden. Nu blijkt ook dat zijn zoon Tycho op de lijst staat. Hij is met zijn zeventien lentes meteen ook de jongste kandidaat in Zemst. Op de tweede plaats prijkt Veerle Wijffels, lijstduwer is OCMW-raadslid Bart Vanpoucke. Danny Verbelen trekt op de vijftiende plaats de tweede kolom. Voorts staan ook Peter Geerts, Diana Behets, Monique Verrecas, Bart Bogaerts, Rosette Patry en Louis Verwilghen op de Groen-lijst. Binnenkort worden nog meer namen bekendgemaakt. (RDK)