Gratis perkplantjes voor inwoners 19 februari 2018

Eind april zal het Zemstse gemeentebestuur gratis perkplantjes uitdelen. Zemst wil mensen zo aansporen om hun huizen op te fleuren met bloemen en planten, in voortuinen en op vensterbanken. Er is keuze tussen witte en rode surfinia's en roze begonia's. Elk gezin kan maximaal twaalf plantjes aanvragen. Wie een bloembak meebrengt kan die bij de gemeente vullen met teelaarde. Nieuw dit jaar is dat geïnteresseerde bewoners zich online kunnen inschrijven via www.zemst/be/plantjesactie Ook vorig jaar viel de gemeente al op met dit initiatief. Zowat 900 gezinnen verleenden hun medewerking waardoor 10.000 bloemen het straatbeeld sierden. (WHW)