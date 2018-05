Goud voor François en Jeaninne 15 mei 2018

François Andries (73) en Jeaninne De Baeck (73) uit Zemst vierden onlangs hun vijftigste huwelijksverjaardag. De twee gaven elkaar het jawoord op 23 februari 1968 in Kapelle-op-den-Bos. Nadien kregen ze twee kinderen en vier kleinkinderen. Het koppel had samen een drukkerij in Humbeek. Tegenwoordig zijn ze beiden nog bijzonder actief in het verenigings- en muziekleven in Zemst en Grimbergen.





(RDK)