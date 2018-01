Gezin op straat na woningbrand 02u30 0

De hulpdiensten zijn gisteren uitgerukt voor een woningbrand in de Vredelaan. "De brand brak uit rond 12.45 uur. De brandweer had het vuur al snel onder controle en er vielen geen gewonden, maar het huis is voorlopig onbewoonbaar. Het gezin met twee kinderen zal dus een tijdje ergens anders onderdak moeten vinden", zegt de woordvoerder van politiezone KASTZE (Kampenhout / Steenokkerzeel / Zemst).





"Het is voornamelijk de woonkamer die erg beschadigd is door de brand. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, al sluiten we brandstichting wel uit", aldus de woordvoerder. (VDBS)