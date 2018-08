Gewezen schepen Tim Borteel trekt sp.a-lijst 28 augustus 2018

Zes jaar zat hij op de oppositiebanken, maar nu mikt Tim Borteel met sp.a opnieuw op een plek in de meerderheid in Zemst. Borteel was tussen 2006 en 2012 al schepen van Openbare Werken en Jeugd en is nu lijsttrekker voor de socialisten. Op de tweede plaats staat gemeente- en politieraadslid Linda De Coster. De twee andere gemeenteraadsleden, Leen Mertens en Jason Valgaerts, duwen de lijst. Op plaats drie staat oud OCMW-raadslid Sylvie Raymackers. Opmerkelijk is ook de terugkeer van ereschepen Bob Van Steenbergen. Hij staat op de vijftiende plek.





"Na zes jaar oppositie hebben we de ambitie om weer deel uit te maken van de meerderheid", zegt Borteel. "De laatste jaren kibbelden de huidige coalitiepartners er maar wat op los. Zemst is een fantastische gemeente, maar de Zemstenaar verdient veel meer inspraak, visie en professionalisme van zijn gemeentebestuur." (RDK)