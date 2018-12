Gers Pardoel en Discobaar A Moeder eerste namen Weerdse Bierfeesten Robby Dierickx

12 december 2018

09u20 0 Zemst Op vrijdag 3 en zaterdag 4 mei vindt op het terrein aan de Ketelveldweg in Weerde de 36ste editie van de Weerdse Bierfeesten plaats. Met Gers Pardoel lost de organisatie meteen de eerste headliner. Ondertussen kunnen ook de Early Bird-tickets gekocht worden.

De Bierfeesten zijn dit jaar aan hun 36ste editie toe en ook nu doet de organisatie er alles aan om straffe namen naar Weerde te halen. “Gers Pardoel is onze headliner op zaterdag”, zegt Stijn Bauters. “Op vrijdag zal Discobaar A Moeder de festivalgangers aan het dansen proberen te krijgen. Meer namen worden binnenkort onthuld.”

Vroege vogels kunnen vanaf nu online Early Bird-tickets kopen. Zo’n ticket is goedkoper dan de gewone tickets. Kopers steunen er ook meteen een goed doel mee, want de organisatie schenkt per verkocht Early Bird-ticket 1 euro aan de actie Zemst for Life. Meer informatie staat op www.weerdsebierfeesten.be en op de Facebook-, Instagram- en Twitter-pagina’s van het festival.