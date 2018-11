Gemeente wil zinloos beton vervangen door groen RDK

07 november 2018

10u01 0 Zemst Het schepencollege van Zemst heeft een voorstel ingediend in het kader van de projectoproep ‘Proeftuin ontharding’ waarmee het zinloos beton wil vervangen door groen.

Concreet bevat het project drie deelprojecten waarbij binnen het openbaar domein verharde oppervlakten worden vervangen door groenaanplantingen. Zo wil het schepencollege bijna duizend vierkante meter zinloze verharding op een doodlopend stukje van de Nedergemlaan verwijderen. Daardoor kunnen – flankerend aan de fietssnelweg – twee onverharde groene zones met elkaar versmelten. Een tweede deelproject is het aanpakken van de uitgestrekte betonbanen van de jaren 60 en 70, die parkeeroverlast, een desolaat grijs landschap en snelheidsovertredingen veroorzaken.

Tot slot kiest de gemeente voor een ommekeer in het voetpadenbeleid. Zo zal het verharde voetpad in verschillende straten aan één zijde vervangen worden door gras of andere aanplantingen. Zachte weggebruikers zullen dan aan één zijde van de straat op het voetpad kunnen wandelen. Met het project ‘Zinloos beton’ wil de gemeente een afname van het ruimtebeslag creëren en werkt men verder naar een samenhangende open ruimte, conform de ruimtelijke principes van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.