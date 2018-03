Gemeente wil recreatieverblijven omzetten naar kleinschalig wonen 15 maart 2018

Zemst Omdat de voormalige camping Felix Cottage Club in Elewijt al lang niet meer als camping gebruikt wordt, wil het schepencollege de recreatieverblijven omzetten naar zones voor kleinschalig wonen. Zo wordt een permanent verblijf wettelijk mogelijk.

"In samenspraak met de eigenaars en de provincie willen we de zones voor recreatieve verblijven omzetten naar zones voor kleinschalig wonen waardoor permanent verblijf wettelijk mogelijk wordt", zegt burgemeester Bart Coopman (CD&V). "Daarnaast zullen er een aantal kleinere aanpassingen gebeuren aan de voorschriften om beter te kunnen inspelen op de hedendaagse noden."





Er zal onder meer nagegaan worden of tuinbergingen toegelaten kunnen worden, en welke oppervlakte wenselijk en aanvaardbaar is. Daarnaast laten de huidige voorschriften enkel een hellend dak toe, terwijl hedendaagse kleinschalige woningen vaak een plat dak hebben. Ook zal onderzocht worden of de maximale oppervlakte van zestig vierkante meter opgetrokken kan worden tot tachtig vierkante meter. Tot slot wil de gemeente de bouwhoogte, die momenteel slechts tot vijf meter beperkt is, aanpassen. Met de wijzigingen aan het ruimtelijk uitvoeringsplan kan de gemeente haar bindend sociaal objectief - het door de overheid opgelegde aantal sociale woningen - bereiken. (RDK)