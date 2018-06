Gemeente wil nog kleine aanpassingen aan kruispunt 07 juni 2018

02u49 0

Het schepencollege wil dat het Agentschap Wegen en Verkeer nog enkele kleine aanpassingen doorvoert aan het kruispunt van de Brusselsesteenweg met de Damstraat in Eppegem, de plek waar de 12-jarige Sofie De Ridder twee jaar geleden om het leven kwam.





Twee weken geleden wijzigde AWV de verkeerslichtenregeling op het kruispunt. "Sindsdien is het er een pak veiliger voor de fietsers", vindt burgemeester Coopman. "Fietsers krijgen alleen groen licht wanneer het gemotoriseerd verkeer voor het rode licht staat. Met een detectie op het fietspad, worden de verkeerslichten automatisch geregeld. Daarnaast staat er ook een drukknop. We zijn tevreden dat deze aanpassingen gebeurden, maar toch is het kruispunt nog steeds niet volledig conflictvrij."





Zo vraagt de gemeente een verkeersbord dat aanduidt dat fietsers een drukknop kunnen gebruiken. "En de afslagstrook op de Brusselsesteenweg voor wie linksaf naar de Damstraat wil, zou wat langer mogen worden om de verkeersdoorstroming te vergemakkelijken", aldus nog Coopman.





AWV was nog niet op de hoogte van de voorstellen, maar is bereid te luisteren. "Als we de afslagstrook verlengen, zullen er vermoedelijk wel parkeerplaatsen en wat groen verdwijnen", zegt woordvoerder Anton De Coster. "Een verkeersbord om een drukknop voor fietsers aan te duiden is niet echt gebruikelijk. We gaan wel nog via de gemeentelijke kanalen communiceren over de maatregelen op het kruispunt."





(RDK)