Gemeente stelt natuurprojecten voor RDK

20 november 2018

Het schepencollege heeft enkele natuurprojecten ingepland om het groene karakter en de biodiversiteit te waarborgen.

De gemeente maakte de lijst met geplande natuurprojecten bekend in het kader van het meerjarenprogramma. Voor de uitvoering wordt een beroep gedaan op de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL). Volgende projecten staan — onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad — op de planning: de aankoop van 58 are bos naast de Zenne, met als doel de natuurwaarden in de Zennevallei te beschermen. Voorts ook de voorbereidingen voor de inrichting van een terrein in de Heidestraat, ter compensatie van het natuurverlies door de aanleg van de fietssnelweg, en de ruiming van een aantal poelen. Voor deze drie projecten hoopt de gemeente provinciale subsidies te krijgen.

Voorts worden enkele reeds goedgekeurde projecten volgend jaar uitgevoerd. Het gaat onder meer om de inrichting van het gemeentelijk terrein aan de visvijvers in Elewijt, de bebossing van de gemeentelijke terreinen ter compensatie van de ontbossing bij de aanleg van de fietssnelweg, de inrichting van het terrein aan de Spoorwegstraat in Eppegem, en paddenoverzetacties.