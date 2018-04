Gemeente organiseert kippenactie 11 april 2018

Het is al even geleden, maar het gemeentebestuur organiseert dit jaar opnieuw een kippenactie. Onderzoek toont aan dat in ons restafval nog te veel groente-, fruit- en tuinafval zit. Je kan deze afvalfractie verminderden door onder andere kippen in te zetten als 'afvalverwerkers'. Drie kippen volstaan om de gemiddelde hoeveelheid keukenafval van een doorsnee gezin te verwerken. Via de kippenactie kan je als gezin drie kippen kopen.De prijs voor de drie kippen bedraagt 12 euro. Inschrijven en betalen doe je via www.zemst.be/kippenactie2018. Op zaterdag 26 mei kan je de kippen afhalen in een van de twee verdeelpunten in Zemst. Welk verdeelpunt dat is, kom je te weten na inschrijving. Je kan de kippen niet per stuk kopen. (DBS)