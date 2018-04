Gemeente neemt deel aan 10.000-stappenclash 13 april 2018

Het Vlaams instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo's organiseren voor de derde keer de Vlaamse 10.000-stappenclash. Van 1 tot en met 31 mei zal ook de gemeente Zemst hier weer aan deelnemen. Stappen is een heel laagdrempelige en goedkope vorm van bewegen. Wetenschappers toonden aan dat 10.000 stappen gespreid over een hele dag de gezondheid fundamenteel kunnen verbeteren. Bewegen is goed voor lichaam en geest. Om dit te promoten wordt met 200 deelnemende steden en gemeenten tegen elkaar gestreden en geprobeerd om virtueel rond de wereld te stappen. Registreren is nog altijd mogelijk. Surf naar www.10000stappen.be en word lid van de groep inwoners gemeente Zemst. (DBS)