Gemeente koopt stuk grond van OCMW Mechelen 01 augustus 2018

02u28 0 Zemst De gemeente Zemst is erin geslaagd om een stuk grond van het OCMW van Mechelen in de Grensstraat in Hofstade te kopen. Daardoor krijgt het schepencollege meer vat op het toekomstige verkavelingsproject op de site.

Enkele weken geleden maakte het OCMW van Mechelen bekend dat het haar perceel van ongeveer één hectare in de Grensstraat in Hofstade wilde verkopen "om te vermijden dat we overhoop komen te liggen met de naburige inwoners van Mechelen". In het gebied zijn namelijk verkavelingsplannen, maar die stuiten op protest van de inwoners van de stad. De gemeente Zemst deed tijdens de openbare verkoop een bod op het perceel en wist het uiteindelijk voor de inzetprijs, zowat 330.000 euro, te bemachtigen. "Nu we de grond in ons bezit hebben, zullen we samen met de expert bepalen wat er mogelijk is in het gebied", zegt schepen van Grond- en Woonbeleid Veerle Geerinckx (N-VA).





Bos bedreigd

Eerder maakte diezelfde expert al komaf met het verkavelingsplan met zowat twintig woningen dat op tafel lag. Volgens de expert wordt er te weinig rekening gehouden met de waterproblematiek in de omgeving en bedreigt de verkaveling ook een deel van het bos in de buurt.





Waterbuffering

"We zullen nu bepalen hoe we het bos kunnen behouden en beschermen", gaat schepen Geerinckx verder. "Ook moeten we ervoor zorgen dat er voldoende waterbuffering komt. Dat zal overigens samen met de stad Mechelen geregeld moeten worden, want de beek ligt zowel op Mechels als op Zemsts grondgebied. Nadien zullen we - samen met de buurt - moeten nagaan welk project er mogelijk is en waar er een draagvlak voor is. Maar vast staat dat er iets ontwikkeld zal worden op de site."





Ook twee kinderen van burgemeester Bart Coopman (CD&V) bezitten een stuk grond in het verkavelingsproject, maar hebben die gronden inmiddels te koop aangeboden aan de gemeente. Het schepencollege heeft hier nog geen beslissing over genomen. (RDK)