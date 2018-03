Gemeente kiest voor stropellets na verbod gebruik herbiciden 22 maart 2018

02u47 0 Zemst Gezien er sinds januari 2015 een nieuwe wet rond de niet-chemische onkruidbestrijding voor steden en gemeenten van kracht is, mogen er geen herbiciden op openbare plaatsen meer gebruikt worden. Daardoor kiest de gemeente Zemst nu voor stropellets.

Het verbod op het gebruik van herbiciden kwam er om het oppervlakte- en grond water en de volksgezondheid te beschermen. Sindsdien zijn gemeenten op zoek naar milieuvriendelijke manieren voor onkruidbestrijding. In Zemst gebruiken ze daarom sinds kort stropellets. "Die werken zowel onkruidremmend als vochtregulerend", zegt milieuschepen Koen Vandermeiren (CD&V). "Bij neerslag of kunstmatige beregening neemt het product tot vierhonderd procent van zijn volume in vocht op. Bij uitdroging wordt vervolgens een korst gevormd waardoor de laag wordt gefixeerd. Daardoor wordt het voor onkruidzaden moeilijker om zich te ontwikkelen."





(RDK)