Gemeente geeft opnieuw gratis plantjes weg 16 februari 2018

Het schepencollege van Zemst geeft ook dit jaar gratis plantjes weg aan haar inwoners. Bedoeling van die actie is de voortuinen en de vensterbanken te verfraaien.





Vorig jaar kwamen 900 gezinnen, ongeveer een tiende van de inwoners, gratis plantjes ophalen en dus herhaalt het schepencollege die actie dit jaar eind april. De Zemstenaars hebben de keuze uit witte Surfinia, rode Surfinia en roze Begonia. De gemeente legt één voorwaarde op: de plantjes moeten in de voortuin staan of in bloembakken die goed zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein.





Nieuw dit jaar is dat de inwoners zich online kunnen inschrijven. Dat kan nu al via www.zemst.be/plantjesactie. (RDK)