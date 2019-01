Gemeente gaat vol voor SAVE-label Peggy Muyldermans – de mama van Merel – drukt meteen stempel op verkeersveiligheid Robby Dierickx

28 januari 2019

17u39 0 Zemst Ze zit nog geen maand in de gemeenteraad van Zemst, maar nu al heeft Peggy Muyldermans (CD&V) – de mama van de verongelukte Merel De Prins – het schepencollege van op de oppositiebanken overtuigd om het SAVE-label van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen binnen te halen. De gemeente engageert zich op die manier om de verkeersveiligheid te verbeteren.

IJveren voor een veiligere verkeerssituatie in Zemst, dat was de hoofdreden van Peggy Muyldermans om in de lokale politiek te stappen. De verkiezingen draaiden voor haar partij CD&V evenwel ietwat anders uit dan gehoopt, want de christendemocraten werden na 42 jaar uit de meerderheid geknikkerd door een regenboogcoalitie tussen N-VA, Vlam, sp.a en Groen. Kort na de stembusgang gaf de mama van de in 2015 in Vilvoorde doodgereden 12-jarige Merel De Prins strijdvaardig aan dat ze ook van op de oppositiebanken zou vechten voor een veiligere verkeerssituatie. “Ik hoop dat de meerderheidspartijen al mijn punten zullen verwezenlijken”, klonk het toen. “Doen ze dat niet, dan zal ik maandelijks op tafel kloppen om hen eraan te herinneren hoe belangrijk dit is.”

Maar voorlopig zal ze niet op tafel moeten kloppen, want tijdens haar eerste gemeenteraad werd haar vraag om vol voor het SAVE-label van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) te gaan meteen unaniem goedgekeurd. “Dat stemt me uiteraard bijzonder gelukkig”, klinkt het bij het kersverse gemeenteraadslid. “Concreet betekent dit dat de gemeente een zevenstappenplan van OVK moet uitwerken. Alles vertrekt van de opmaak van een verkeersveiligheidsanalyse, waarbij gekeken wordt waar de zwarte verkeerspunten zich bevinden en hoe ze weggewerkt kunnen worden. Anderhalf jaar later volgt een evaluatie en op basis daarvan wordt beslist of de gemeente al dan niet een SAVE-label krijgt. In Zemst zijn er nog verschillende punten waar het beter kan. Ik denk aan de oversteekplaatsen op de fietssnelweg, maar ook aan het kruispunt van de Damstraat met de Brusselsesteenweg. Op dat kruispunt liet Sofie De Ridder – een vriendin van Merel – het leven bij een dodehoekongeval.”

Mobiliteitsschepen Dirk Van Roey (N-VA) bevestigt dat het schepencollege de komende jaren vol wil inzetten op een verkeersveiligere gemeente. “Het behalen van het SAVE-label is daarbij evenwel geen doelstelling op zich, wel het veiliger maken van Zemst”, aldus de schepen. “We zullen de komende weken kennis maken met SAVE om nadien een verkeersveiligheidsanalyse op te stellen. Vervolgens wordt een actieplan opgesteld, dat nadien in uitvoering gaat. Tot slot volgt de evaluatie in de hoop dat label binnen te kunnen halen. Maar daarmee stopt het niet. We willen – net zoals in alle partijprogramma’s stond – de komende zes jaar werken aan een verkeersveiligere gemeente.”