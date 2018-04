Gemeente gaat luchtmetingen aan scholen uitvoeren 06 april 2018

De komende weken zullen in Zemst luchtmetingen uitgevoerd worden. De gemeente neemt namelijk deel aan de studie 'Curieuzeneuzen'.





Aan het gemeentehuis komt een meetpunt voor stikstofdioxide, maar er zullen ook metingen voor fijnstof uitgevoerd worden. Die metingen zullen onder meer aan de acht basisscholen gebeuren. Jonge kinderen zijn namelijk extra gevoelig voor de gevolgen van luchtverontreiniging die voornamelijk van het verkeer en stookinstallaties afkomstig is.





De resultaten van deze metingen zijn volgens de gemeente belangrijk bij de mogelijke heraanleg van schoolomgevingen of het invoeren van schoolstraten. (RDK)