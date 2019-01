Gemeente bouwt dit jaar 25 prioritair aan te leggen IBA’s Robby Dierickx

30 januari 2019

09u52 0 Zemst De gemeente Zemst zal – zoals de gemeenteraad in het verleden al besliste – dit jaar 25 prioritair aan te leggen individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA) onder collectief beheer bouwen. Die installaties moeten vermijden dat afvalwater van afgelegen woningen in de waterlopen of in de bodem terecht komt.

Ruim 93 procent van de woningen in Zemst is aangesloten op de bestaande riolering, maar voor enkele afgelegen woningen is dat niet altijd even economisch en ecologisch verantwoord. Daardoor stroomt het afvalwater van die woningen de waterlopen of de bodem in. Om dat te voorkomen, besliste de gemeenteraad in het verleden al om jaarlijks 25 individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater te bouwen. De bouw gebeurt op privédomein na overeenkomst met de eigenaar. De gemeente blijft eigenaar van de installatie en staat ook in voor de jaarlijkse controle, het periodiek onderhoud en de herstellingen.

Dit jaar worden 25 prioritair aan te leggen IBA’s gebouwd. Het gaat om woningen waarvan de eigenaars volgens het zoneringsplan van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verplicht zijn om de IBA’s aan te leggen. De betrokkenen worden per brief op de hoogte gebracht en krijgen bezoek van een deskundige van Aquafin, die door de gemeente is aangesteld om de plaatsing van de IBA en de aanpassingswerken op privaat domein te begeleiden.