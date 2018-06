Gemeente bereid om grond langs Grensstraat te kopen 23 juni 2018

02u44 0 Zemst De gemeenteraad van Zemst heeft donderdagavond het licht op groen gezet om een bod te doen op een stuk grond van het OCMW van Mechelen langs de Grensstraat in Hofstade. Dat perceel wordt volgende week openbaar verkocht.

In het gebied zijn plannen voor een verkaveling van 19 loten. Een expert boog zich enkele weken geleden al over het verkavelingsproject en raadt aan om zoveel mogelijk van het nabijgelegen bos te behouden en een oplossing te zoeken voor de waterproblemen in de omgeving.





Eén van de gronden in het verkavelingsgebied is eigendom van het OCMW van Mechelen, maar wordt volgende week openbaar verkocht. "Om het toekomstige project wat mee te kunnen sturen, hebben we beslist om een bod te doen op de grond", zegt schepen Koen Vandermeiren (CD&V). "We zijn zeker bereid om rekening te houden met de adviezen van de expert inzake bosbehoud en de waterproblematiek."





N-VA voorstander

Ook coalitiepartner N-VA is een voorstander van de aankoop van de gronden. "Maar we willen er geen klassieke verkaveling", zegt schepen Veerle Geerinckx. "Eerst moet een plan gecreëerd worden om het bos te behouden en de waterproblemen op te lossen. Pas nadien moeten we samen met de expert, de eigenaars van de andere gronden en de buurt nadenken over het soort project dat in de zone wenselijk is." (RDK)