Geen vuurwerk op Soiree Tropicale, maar dat kan de pret niet drukken 09 juli 2018

Op het domein van de Schranshoeve in Eppegem vond dit weekend de 33ste editie van Soiree Tropicale plaats. Door de hitte moest de vuurwerkshow geannuleerd worden. "Toch was het weer een topeditie. Ondanks onze grote concurrent Rock Werchter daagden er zaterdag maar liefst 3.500 mensen op voor de openluchtfuif", zegt Bert Plehier. "Maar toen we meldden dat de vuurwerkshow niet mocht doorgaan vanwege de hitte, zagen we toch wel wat teleurstelling. Ook de vuurwerkgoochelaar en vuurspuwers mochten hun acts op bevel van de brandweer niet opvoeren. Dat probeerden we goed te maken met een licht- en lasershow." Vanwege de hitte namen de organisatoren ook nog andere maatregelen. "We voorzagen meer parasols en extra grote tenten. Daarnaast deelden we gratis flesjes water uit." (VDBS)