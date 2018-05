Geen nieuwe veroordeling voor zedendelinquent 15 mei 2018

Een zestiger uit Zemst is 20 jaar na zijn eerste veroordeling voor kindermisbruik niet opnieuw veroordeeld in een nieuw zedendossier. In 1998 werd hij veroordeeld tot een celstraf met uitstel nadat hij zich had vergrepen aan een jongen die hij in huis had opgevangen. Jarenlang was er geen vuiltje aan de lucht tot enkele jaren geleden zijn twee neven beweerden dat hij hen had verkracht in hun kindertijd. Voor het parket was de maat vol en er werd een effectieve celstraf van 3 jaar gevorderd. De verdediging had de vrijspraak gepleit. "Er is al jaren een zware ruzie in de familie aan de gang omwille van een erfenis. Plots doken dan deze beweringen op van zijn neven. Mijn cliënt ontkent dat hij hen ooit heeft misbruikt", aldus zijn advocate Saskia Kerkhofs. De rechter had oren naar haar pleidooi en sprak hem vrij op basis van twijfel. "Mijn cliënt heeft altijd zijn onschuld staande gehouden en is dan ook zeer tevreden met deze uitspraak", aldus een tevreden Saskia Kerkhofs (WHW)