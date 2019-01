Frans en Julia blazen zestig huwelijkskaarsjes uit Robby Dierickx

11 januari 2019

Frans Ceuppens en Julia De Coster hebben onlangs hun diamanten bruiloft gevierd. De twee leerden elkaar midden jaren vijftig op een kermisbal in zaal Prins Leopold in Zemst kennen en traden op 27 december 1958 in het huwelijk in deelgemeente Hofstade. Frans werkte als metaalbewerker. Julia was naaister en zorgde voor het huishouden. Het diamanten koppel kreeg drie kinderen en nadien ook twee kleinkinderen. ‘Frans van de biekes’ is - zoals zijn bijnaam doet vermoeden – imker, houdt van tuinieren en speelt saxofoon bij de fanfare. Julienne besteedt veel tijd aan het naaien, tuinieren en meegaan naar de concerten van de fanfare.