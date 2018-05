Fietspad steenweg nog maar eens tijdelijk hersteld 19 mei 2018

02u27 0 Zemst Gemeentearbeiders hebben het fietspad langs de Tervuursesteenweg nog maar eens moeten herstellen ter hoogte van warenhuis Okay.

Fietsers hadden de voorbije dagen hun onvrede al geuit op sociale media over de erbarmelijke staat van het fietspad op de aftakking van de Tervuursesteenweg. Door de vele putten werden ze gedwongen om tussen de auto's te rijden, wat natuurlijk gevaarlijke situaties met zich meebracht. Ondertussen werden de putten wel alweer gedicht door gemeentearbeiders. Voor de zoveelste keer - door al die tijdelijke herstellingen is een groot deel van de roze verf op het fietspad al verdwenen.





Werken op de planning

"Het klopt dat er op die aftakking van de steenweg - die aan de ene kant op ons grondgebied ligt en aan de andere kant op het grondgebied van Mechelen - regelmatig problemen zijn", zegt schepen van Openbare Werken Veerle Geerinckx (N-VA). "Maar er zijn ondertussen plannen om de Tervuursesteenweg te vernieuwen. De eerste twee fases zijn achter de rug, de derde fase is ten vroegste voor 2019. De werken werden opgedeeld omdat men momenteel in Mechelen enkele grote woonblokken aan het vernieuwen is en er veel zwaar verkeer over de steenweg moet. Mede daardoor ligt de straat er zo slecht bij."





(RDK)