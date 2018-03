Extra personeel voor begeleiding probleemgezinnen 08 maart 2018

Het OCMW van Zemst richt een nieuwe dienst gezinsbegeleiding op om intensief in te zetten op probleemgezinnen. Daarnaast gaat men ook meer tijd besteden aan het opsporen van vereenzaamde senioren.





Door de belangrijke toename van multiprobleemgezinnen - gezinnen waarin regelmatig problemen zijn - start het OCMW van Zemst met de dienst gezinsbegeleiding. Uit onderzoek en evaluatie blijkt immers dat zogenaamd 'aanklampend' werken efficiënt is en een terugval voorkomt. "Met de nieuwe dienst gezinsbegeleiding creëren we een laagdrempelige begeleiding en zetten we extra personeel in", zegt OCMW-voorzitster Kristel Van Praet (CD&V).





Daarnaast gaat het OCMW ook meer inzetten op het opsporen van vereenzaamde senioren. Een aantal jaar geleden werd al met het project De Link gestart, waarmee eenzame senioren opgespoord worden om hen vervolgens de kansen te bieden om langer zonder problemen thuis te wonen. "Door de bekendheid van dit project worden er via derden veel schrijnende situaties gemeld waarbij er zware problemen zijn", aldus nog Van Praet. "Uit ervaring blijkt dus dat er veel Zemstenaars zijn die dit project nodig om erger te voorkomen. Een continuïteit van de hulpverlening is daarom nodig. Daarom wordt het project De Link positief afgesloten en omgezet naar de dienst De Link." (RDK)