Extra ingang De Pimpernel op komst

12 december 2018

15u01 0 Zemst Gemeentelijke basisschool De Pimpernel in Zemst-Laar krijgt een tweede ingang. Volgend jaar zullen de leerlingen die ten noorden van de school wonen, gebruik kunnen maken van de nieuwe ingang aan de parking van voetbalclub SK Laar.

De extra toegang komt er om de dagelijkse chaos aan de drukke Spilstraat, waar momenteel de enige ingang van De Pimpernel ligt, aan te pakken. Aan het begin en het einde van de schooldag zorgt de drukte namelijk voor gevaarlijke situaties in de Spiltstraat en op de aangrenzende parkings. De terreinen van de gemeenteschool grenzen echter aan de parking van SK Laar, die vorig jaar nog vernieuwd werd. Het is daar waar de gemeente een tweede schoolingang plant. Die kan door de leerlingen ten noorden van de school gebruikt worden. Er zal een verlicht voetpad worden aangelegd vanaf de parking van SK Laar naar de school. De werken worden in de loop van volgend jaar uitgevoerd.

Leerlingen die ten zuiden wonen, zullen de ingang van de Spiltstraat blijven gebruiken. Dit zorgt ervoor dat de schoolomgeving aan de kant van de Spiltstraat ontlast wordt.