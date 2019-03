Extra controles op 30 kilometer per uur en zwaar verkeer in werfzone Brusselsesteenweg Robby Dierickx

22 maart 2019

16u22 0

De lokale politie KASTZE gaat extra controles op snelheid en zwaar vervoer uitvoeren op het gedeelte van de Brusselsesteenweg tussen de Heidestraat en de grens met Mechelen. In die zone wordt momenteel gewerkt en geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur op de versmalde rijstroken. Omdat er te snel gereden wordt, gaat de politie extra controleren. Ook doorgaand zwaar verkeer, dat normaal een omleiding moet volgen via de E19, zal op de bon gezwierd worden als het verbod op zwaar verkeer genegeerd wordt. Komende dinsdag worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst op de Brusselsesteenweg ter hoogte van de Heidestraat. Daar zal het verkeer beurtelings over één rijrichting moeten. De Heidestraat kan men vanaf dan enkel nog inrijden maar niet meer uitrijden via de Brusselsesteenweg.