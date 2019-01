Extra controles en infrastructurele maatregelen na pak snelheidsovertredingen Robby Dierickx

09 januari 2019

09u51 0 Zemst Het schepencollege van Zemst en de lokale politie KASTZE slaan de handen in elkaar om het aantal snelheidsovertredingen in de gemeente terug te dringen. Die samenwerking komt er nadat de voorbije weken uit meerdere snelheidscontroles bleek dat bestuurders het niet zo nauw nemen met de maximumsnelheid.

Vooral in november werden hoge snelheden vastgesteld bij meerdere controles in Zemst. Dat was onder meer in de Linterpoortenlaan, op de Brusselsesteenweg, de Heidestraat, de Humbeeksebaan en de Damstraat het geval. Daarom hebben de gemeente en de politie beslist om die problematiek samen aan te pakken. Zo zullen de verbaliserende controles herhaald worden op plaatsen waar het aantal snelheidsovertredingen rond de 10 à 15 procent ligt. Cijfers die in de Damstraat, de Humbeeksebaan en de Heidestraat gehaald werden. Waar herhaaldelijk rond 25 procent en meer overtredingen vastgesteld worden, kiest men voor infrastructurele aanpassingen. Straten die heraangelegd dienen te worden, zullen bijvoorbeeld minder breed gemaakt worden. Zo’n infrastructurele maatregelen zijn nodig voor de Linterpoortenlaan en de Brusselsesteenweg in Eppegem.

Die eerste straat wordt op relatief korte termijn heraangelegd. Daarnaast dringt de gemeente er bij wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer nogmaals op aan om de Brusselsesteenweg in Eppegem veiliger in te richten.