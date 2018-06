Expert kritisch voor plannen Grensstraat VERKAVELING KAN NIET ZONDER MAATREGELEN INZAKE WATERBEHEER EN BOSBEHOUD ROBBY DIERICKX

16 juni 2018

02u38 0 Zemst Een planoloog heeft zich tijdens een bijzondere gemeenteraadscommissie kritisch uitgelaten over het verkavelingsdossier van de Grensstraat in Hofstade. Volgens de expert moet er meer aandacht zijn voor het waterbeheer, en moet het bos behouden blijven. Het dossier veroorzaakt al lang wrevel tussen meerderheidspartijen CD&V en N-VA.

Het was de opdracht van het schepencollege om een expert aan te stellen voor de verkavelingsplannen in de Grensstraat in Hofstade, pal op de grens met Mechelen. N-VA en CD&V staan in dat dossier namelijk lijnrecht tegenover elkaar, en wilden dan ook weten wat een planoloog over dit dossier zou denken. De christendemocraten zijn voorstander van de verkaveling met negentien loten, terwijl N-VA tegen is. Opvallend: de kinderen van burgemeester Bart Coopman (CD&V) zijn eigenaar van twee loten, waardoor hij geen beslissingsrecht in dit dossier heeft.





Dinsdagavond werd een bijzondere zitting van de gemeenteraadscommissie samengeroepen, en kwam planoloog Lowie Steenwegen zijn ruimtelijke visie geven. En hij was meteen scherp: "Er zijn twee knelpunten die maken dat ik het gevoel heb dat er niet goed nagedacht werd over deze plannen. Een klassieke verkaveling is hier niet vanzelfsprekend. Buren - voornamelijk uit de Voetbalstraat in Mechelen - vrezen terecht wateroverlast indien de woningen er komen. Er zal eerst over het waterbeheer nagedacht moeten worden alvorens men kan verkavelen. Daarnaast willen de naburige inwoners van Mechelen niet dat een deel van het bos verdwijnt. Ook hier moet bekeken worden hoe het bos bewaard kan blijven."





Intussen raakte wel bekend dat het OCMW van Mechelen - dat ook een deel van de gronden in de Grensstraat bezit - haar perceel in het verkavelingsgebied openbaar wenst te verkopen. "Om te vermijden dat we overhoop komen te liggen met de naburige inwoners van Mechelen", aldus OCMW-voorzitter Koen Anciaux (Open Vld).





Geen draagvlak

Op 21 juni beslist de gemeenteraad van Zemst of de gemeente het perceel zal aankopen. "Als we de grond zouden verwerven, dan kunnen we binnen de gemeente nog bekijken wat we ermee zullen doen", zegt eerste schepen Veerle Geerinckx (N-VA). "Maar wij zijn absoluut tegen een verkaveling. Er is simpelweg geen draagvlak voor. De aanbevelingen van de planoloog bevestigen bovendien wat we eerder al gezegd hebben: dit is niet de ideale locatie voor zo'n verkaveling."





Burgemeester Coopman zegt dat de verkavelaars begrip hebben voor de opmerkingen van de planoloog. "Zemst en Mechelen - maar ook de twee provincies - zullen moeten bekijken hoe de waterproblematiek opgelost kan worden", klinkt het. "De verkavelaars willen niet zomaar woningen bouwen, maar willen ook rekening houden met de omgeving."