Ex-miss Zsofi Horvath op CD&V-lijst 30 maart 2018

03u05 0 Zemst Meerderheidspartij CD&V heeft Zsofi Horvath, voormalig Miss Belgian Beauty, kunnen strikken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Welke plaats ze op de lijst krijgt, is nog niet duidelijk.

"Ik werd bij de vorige stembusgang, in 2012, ook al gevraagd om deel te nemen", vertelt Horvath, die in 2002 Miss Belgian Beauty werd. "Maar toen was ik nog nieuwsanker en journaliste bij RTV, en dus mocht ik geen kleur bekennen. Tegenwoordig heb ik een eigen zaak en is de tijd wel rijp om in de politiek te stappen. Ik sta volledig achter het beleid van burgemeester Bart Coopman en sluit me dan ook met veel ambitie aan bij CD&V."





Derde kindje

Opvallend: Zsofi Horvath wordt in juni voor de derde keer mama, pal in de aanloop naar de verkiezingen. "Maar ik hoop na enkele weken opnieuw op de been te kunnen zijn om van voordeur tot voordeur te trekken. Al zal het dan wel regelmatig met een baby op de arm zijn. (lacht)" Horvath laat overigens weten dat ze, indien ze verkozen wordt, haar verantwoordelijkheid zeker zal opnemen. (RDK)