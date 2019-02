Even paniek om valse gasmelding in GBS De Regenboog Robby Dierickx

04 februari 2019

In gemeenteschool De Regenboog in Elewijt was maandagochtend even paniek nadat twee gasdetectoren in werking traden. Al snel bleek het om vals alarm te gaan.

De gasdetectoren maakten maandagochtend kort voor schooltijd melding van een gasgeur in de schoolgebouwen. Uit veiligheidsoverwegingen werd aan de ouders gevraagd om – indien mogelijk – de kinderen nog even thuis te houden. Kindjes die wel al op school waren, werden in een aparte zaal opgevangen. De brandweer kwam ter plaatse en verklaarde de omgeving na een inspectie veilig. Er werd geen lek aangetroffen. Daardoor kon de schooldag iets later dan normaal aangevat worden.

Waarom de twee gasdetectoren plots in werking traden, is niet duidelijk.