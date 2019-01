Eric Lesage kreeg Lifetime Achievement Award van wielerbond Stefan Van de Weyer

25 januari 2019

08u24 0 Zemst Op de jaarlijkse vergadering van Cycling Vlaanderen afdeling Vlaams-Brabant in de bondsgebouwen in Heverlee kreeg Eric Lesage onlangs de Lifetime Achievement Award. Hij is al vijftig jaar bestuurslid van wielerclub WSC Steun der Jonge Renners Elewijt en was betrokken bij de realisatie van de eerste naoorlogse piste in Elewijt.

Lesage (centraal) is bij zijn wielervereniging sinds 1969 secretaris en stond in voor de organisatie van meer dan tweehonderd wielerwedstrijden, waarvan zeventig op de weg en het dubbele daarvan op wielerpiste Den Reggel in Elewijt. Deze piste kwam in het begin van de jaren negentig tot stand, mede door de inzet van Lesage. Op basis van onder andere deze verwezenlijkingen moest de provinciale wielerbond niet lang twijfelen om hem deze award uit te reiken.