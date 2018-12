Elewijt Center fitste werkplek van Vlaanderen RDK

05 december 2018

15u37 0 Zemst Het Elewijt Center langs de Tervuursesteenweg in Elewijt is de fitste werkplek van Vlaanderen. Het bedrijf won immers de 10.000-stappenclash ‘No steps, no glory’.

De uitdaging was om dagelijks minstens 10.000 stappen te zetten. Het Elewijt Center mag zich – samen met ARDO Koolskamp uit het West-Vlaamse Kortemark – de ‘Fitste werkplek van Vlaanderen’ noemen. Beide bedrijven haalden gemiddeld meer dan 19.000 stappen per deelnemer. Bij Elewijt Center wordt gezondheid op de werkvloer hoog in het vaandel gedragen.

“Investeren in lichaam en geest creëert een sterk team”, zegt Inge De Bie, directrice van het congrescentrum dat 22 deelnemers telde. “Bovendien zorgde de wedstrijd voor een positieve rivaliteit in gezondheid. Om het meeste stappen zetten werd een prettige wedstrijd tussen keuken, praktische ploeg, bar,… En de bedienden deden met plezier voor of na de werkuren een extra inspanning: een extra wandelingetje met de hond, een fietstochtje, een toertje lopen,...”