Eerste twee elektrische laadpalen geplaatst 29 maart 2018

Aan GC De Melkerij en op de parking Ossebeemden in Hofstade heeft de gemeente zopas twee openbare laadpalen voor elektrische wagens geplaatst. Het zijn de eerste in de gemeente. Tegen 2020 moeten dat er zes worden.





"Dit jaar wordt er nog een derde laadpaal geplaatst op de parking in de Waterleestweg in Eppegem", zegt Koen Vandermeiren (CD&V), schepen van Leefmilieu. Omdat de Vlaamse overheid de aanschaf en het gebruik van elektrische wagens wil aanmoedigen, worden samen met netbeheerders Eandis en Infrax de komende jaren 2.500 bijkomende oplaadpalen geplaatst.





