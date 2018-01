Eerste internationale curlingtornooi is schot in de roos 02u43 0 Foto Nijs Curlers vegen voor hun steen.

In Zemst is het allereerste internationale curlingtornooi van België gehouden op de allereerste curlingbaan van België. Het tornooi werd georganiseerd door een club uit Turnhout, Campina Curling, die ook haar thuishaven heeft in Zemst.





Naast de drie Belgische teams traden ook teams aan uit Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk. Het was het team Campina Challenger dat uiteindelijk het goud mee naar huis mocht nemen. "Dit smaakt naar meer", zegt Pieter Meijlaers van curling Zemst. "We willen graag meer van dit soort internationale events organiseren." (VDBS)