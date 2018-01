Eerste hondenlosloopweide aan Weerdse vijver 02u28 0 Foto Baert De viervoeters kunnen zich naar hartenlust uitleven in de nieuwe losloopweide. Zemst Aan de Weerdse visvijver hebben het Agentschap Natuur en Bos en het schepencollege van Zemst gistermiddag de eerste hondenlosloopweide in de gemeente geopend. Die moet honden de kans geven om in een afgebakende zone vrij rond te lopen. Ze kunnen zelfs pootje baden in een deel van de vijver.

De Weerdse visvijver is een gebied waar wandelaars, joggers en vissers zich kunnen uitleven. Er kwamen echter regelmatig klachten van loslopende honden, want ook voor de viervoeters en hun baasjes is het een aantrekkelijk gebied.





"Voor lopers en gezinnen met kleine kinderen is het vaak schrikken wanneer ze plots oog in oog staan met een loslopende hond", weet Wim De Maeyer van het Agentschap Natuur en Bos. "Ook voor de natuur vormen de honden een verstoring wanneer ze bijvoorbeeld achter een haas of een ree rennen of wanneer ze een groepje watervogels opschrikken."





Daarom besloten ANB en de gemeente een hondenlosloopweide te openen.





"In die afgebakende zone mogen baasjes hun honden vrij laten rondlopen, spelen, graven en zelfs pootje laten baden", zegt schepen van Milieu Koen Vandermeiren (CD&V). "Het is de eerste hondenlosloopweide in onze gemeente, maar er zijn er nog twee op komst: één in het domein Sport Vlaanderen in Hofstade en één in het natuurgebied Dorent. De vraag naar dit soort losloopzones is namelijk groot."





(RDK)