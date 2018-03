Eerste fietsstraat na evaluatie aangepast 21 maart 2018

02u50 0 Zemst Een jaar nadat in de Graaf Cornetstraat in Zemst de eerste fietsstraat van de gemeente ingericht werd, gaat het schepencollege enkele kleine aanpassingen doorvoeren. Die moeten duidelijk maken dat de fietser er koning is.

De fietsstraat in de Graaf Cornetstraat werd een jaar geleden ingevoerd en was daarom aan een evaluatie toe. In het algemeen werd de fietsstraat positief beoordeeld. Toch moet het concept nog meer benadrukt worden, zodat het duidelijker wordt dat de fietser er koning is. Daarom zal de fietsstraat al starten vanaf het kruispunt met Steppeke en komen er bijkomende logo's op het wegdek. Ook zal er nagegaan worden of er in het deel eenrichtingsstraat een fietspad kan worden ingericht voor fietsers in tegenrijrichting.





Ondertussen overweegt het schepencollege nog meer fietsstraten in de gemeente in te voeren. Bijvoorbeeld in het Molenveld in Elewijt. In een fietsstraat morgen automobilisten niet sneller dan 30 kilometer per uur rijden en is het verboden fietsers in te halen. (RDK)