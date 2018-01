Eerste deel vernieuwd gemeentehuis opent dinsdag 02u57 0 Foto Lukas Vanaf dinsdag kunnen de Zemstenaars de nieuwe ingang langs de Stationslaan gebruiken. Zemst Het eerste deel van het vernieuwde gemeentehuis van Zemst opent dinsdag de deuren. Gisteren is alvast gestart met de verhuis. De komende dagen en weken is er mogelijk wat hinder voor de bezoekers.

In de lente van vorig jaar startten de werkzaamheden voor de vernieuwing van het gemeentehuis. Met de vernieuwing wil het schepencollege de dienstverlening klantvriendelijker maken. De eerste fase van die werken is inmiddels klaar. Gisteren is het personeel dan ook gestart met de verhuis.





Bezoekers komen in het vernieuwde deel automatisch bij de medewerkers van het onthaal terecht. Zij helpen de klanten verder of verwijzen hen indien nodig naar één van de andere balies door. Er is een onthaalruimte voor bezoekers die even moeten wachten. Op het gelijkvloers bevindt zich behalve het onthaal ook het team Burger. Op 23 januari verhuist ook de onthaalbalie van de lokale politie naar het gemeentehuis.





Op de eerste verdieping krijgt de centrale balie van de teams Omgeving en Infrastructuur onderdak, net als de medewerkers van de diensten Landbouw en Lokale Economie. In afwachting van de voltooiing van de verdere verbouwingen, bevindt het bureau van de burgemeester zich in het vernieuwde deel op de eerste verdieping. De schepenen blijven tijdens de werken nog een tijdje de container aan de kant van de Stationslaan gebruiken als tijdelijke werkplaats.





Vanaf dinsdag kunnen bezoekers ook de nieuwe ingang aan de Stationslaan gebruiken. De tijdelijke ingang langs de Brusselsesteenweg gaat dicht. (RDK)