Eerste avondmarkt in aantocht 02 augustus 2018

02u34 0

De inwoners van Zemst zullen op zaterdag 29 september voor het eerst naar een avondmarkt in hun gemeente kunnen. Een aantal verenigingen en standhouders die elk jaar op de Pinksterjaarmarkt staan, waren al een tijdje vragende partij om een avondmarkt te organiseren. Het Zemstse schepencollege heeft het licht nu op groen gezet. De eerste avondmarkt vindt op 29 september in de Stationslaan, de Schoolstraat, de Jacob Jordaenslaan en de Kloosterstraat plaats. De start is om 17 uur voorzien en de markt eindigt om 22 uur. "Naast de traditionele standen en de rommelmarkt zijn er ook een aantal attracties voorzien", zegt bevoegd schepen Piet Van Grunderbeek (N-VA). "Zo is een brassband van de partij, zijn er pony- en ezelritten, enkele kermiskramen en een podium met muziek." (RDK)