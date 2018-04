Eenrichtingverkeer definitief van kracht 28 april 2018

De proefopstellingen rond eenrichtingsverkeer in de Warandeweg en een deel van de Kreupelstraat en de Beekstraat in Eppegem krijgen een positieve evaluatie waardoor de verkeerssituatie er definitief wijzigt. Er komen wel enkele extra ingrepen.





Op basis van de adviezen van onder meer de verkeerscel, reacties van inwoners, tellingen en snelheidsmetingen heeft het schepencollege beslist om het eenrichtingsverkeer in de drie straten te behouden. De verkeersveiligheid is verbeterd en het sluipverkeer is verminderd. Toch zijn er volgens de gemeente nog verbeteringen nodig. "Tien procent van het verkeer in de Warandeweg reed 10 kilometer per uur te snel", weet mobiliteitsschepen Jan Verdoodt (CD&V). "Op korte termijn zullen we dit aanpakken door de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur beter in beeld te brengen met de nodige verkeersborden."





Daarnaast maakt een studiebureau een plan op voor de herinrichting van de Kreupelstraat en de Beekstraat, die fiets- en voetgangersvriendelijker zullen worden. De werken zouden volgend jaar starten.





(RDK)