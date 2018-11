E19 even volledig versperd door ongeval RDK

19 november 2018

De E19 richting Antwerpen was maandagnamiddag drie kwartier lang volledig versperd door een ongeval met twee wagens ter hoogte van Zemst. Het verkeer moest de snelweg via de afrit Zemst verlaten om binnendoor naar de oprit Mechelen-Zuid te rijden. Bij het ongeval, dat om 15.20 uur gebeurde, viel één lichtgewonde. Om 16 uur werd de weg alweer vrijgemaakt. Ondertussen was het wel al aanschuiven geblazen van voor Vilvoorde.