Dieven met motor van boot aan de haal 08 juni 2018

Zemst In het domein Sport Vlaanderen in Hofstade hebben dieven woensdag een motor van een boot gestolen. In Hombeek (Mechelen) vonden de voorbije weken enkele gelijkaardige diefstallen plaats.

"De dieven braken een loods in het domein Sport Vlaanderen in Hofstade open en gingen met de motor van één van de boten aan de haal", zegt Filip Van Steenbergen, korpschef van politiezone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst). "Op ons grondgebied is het pas de eerste vaststelling van dit soort diefstal die we doen. Maar we horen van onze collega's van de zone MEWI (Mechelen-Willebroek) dat de voorbije weken ook enkele motoren van boten verdwenen in de buurt van de Egleghemvijver in Hombeek."





Extra waakzaam zijn

Van de dieven ontbreekt momenteel nog elk spoor. Ondertussen maant Wind- en Watersport Vlaanderen iedereen aan om extra waakzaam te zijn en motoren goed op te bergen of af te sluiten. Ook wordt gevraagd om na te gaan of de verzekering nog up-to-date is en om een goede inventarisatie van het materiaal te maken. (DB/RDK)